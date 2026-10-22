Lazio, Gattuso chiede a Lotito di non vendere nessuno a gennaio

Gattuso ha chiesto a Lotito e Fabiani di non cedere giocatori a gennaio. Il tecnico teme che il mercato possa indebolire la Lazio dopo l’ottima partenza nelle prime sette giornate. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, ha già espresso questa posizione ai due dirigenti durante recenti colloqui.

La richiesta dopo le prime sette giornate

Il buon avvio ha cambiato la valutazione della rosa, ma per Gattuso non significa che il lavoro sia concluso. La strada resta lunga e, nella prospettiva dell’allenatore, la squadra può ancora avere bisogno di qualche pedina. Il rendimento iniziale non deve quindi diventare un motivo per trascurare il mercato.

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La preoccupazione riguarda soprattutto le uscite. Una o più cessioni chiuse in poche ore potrebbero incidere su quanto costruito finora. La richiesta rivolta a Lotito e Fabiani è netta: «Non vendete nessuno a gennaio».

Perché gennaio preoccupa Gattuso

I giocatori che stanno rendendo bene potrebbero attirare più proposte, anche economicamente allettanti. Gattuso teme inoltre che la società possa essere tentata di monetizzare. La fonte richiama, come esempio di questo rischio, le cessioni di Guendouzi e Castellanos dello scorso gennaio.

Il tecnico è consapevole anche della possibilità di un mercato bloccato. Se non arrivassero nuovi giocatori, conservare quelli già a disposizione diventerebbe ancora più importante. La sua posizione, in ogni caso, distingue le due ipotesi: meglio nessun innesto che perdere elementi della rosa.

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