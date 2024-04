I 50 club più preziosi al mondo: Lazio unica big italiana out

In pochi mesi, l'equilibrio tra i club europei di calcio può subire variazioni significative a causa di prestazioni, dinamiche societarie, crisi improvvise e problemi non anticipati, tutti fattori che influenzano il valore di mercato delle squadre. In questo contesto, è interessante osservare le fluttuazioni nella classifica delle 50 squadre con le rose di maggior valore a livello globale.

La situazione in Premier League

La Premier League inglese conferma la sua dominanza con 18 club presenti tra i più preziosi, nonostante alcune sorprendenti declassificazioni di squadre come Chelsea, Manchester United e Newcastle. Questi club hanno visto diminuire il loro valore di mercato per vari motivi, da progetti sportivi non convincenti a crisi interne, lasciando spazio ad altre squadre in ascesa.

La situazione in Serie A, Lazio out

Tuttavia, la Serie A italiana dimostra la sua forza con otto squadre presenti in questa elitaria lista, nonostante nessuna compagine italiana rientri nella top 10, un indicatore che al momento l'Italia non può vantare club considerati superpotenze economiche a livello europeo. Tra le squadre italiane, la Lazio risulta esclusa dai primi cinquanta posti a causa di una combinazione di fattori tra cui l'età media elevata del suo roster e i risultati sportivi al di sotto delle aspettative. Al contrario, il Bologna emerge come una nuova entrata in questa classifica, apprezzato per il suo calcio spettacolare e i talenti emergenti. Altri club italiani come l'Atalanta e la Juventus si posizionano bene, rispettivamente nella top 30 e nella top 20, mostrando segni di crescita e competitività anche a livello internazionale.

L'Inter, pur rimanendo una delle squadre di spicco del calcio italiano, non migliora la sua posizione nella classifica, trovandosi ora vicina al Newcastle. La Roma, invece, non ha ancora sperimentato un impatto significativo sul suo valore di mercato dall'arrivo di De Rossi, ma se la squadra continuerà sulla strada intrapresa, potrebbe vedere un rinnovato slancio che avrebbe ripercussioni positive non solo per il club ma per l'intero calcio italiano.