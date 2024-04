Ultras Lazio, il comunicato dopo la protesta di ieri sera all'Allianz Stadium - FOTO

Attraverso un comunicato diramato sulle proprie pagine social, gli Ultras Lazio si sono voluto esprimere in merito alla protesta di ieri in occasione della Semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. I sostenitori biancocelesti hanno contestato la gestione da parte degli addetti ai lavori dello stadio bianconero, rifiutandosi di entrare per assistere al match.

Tifosi Lazio settore ospiti

Di seguito il comunicato: