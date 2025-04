Lazio, Lotito: “Il progetto è partito con Baroni e gli rinnoveremo il contratto. Su Isaksen…”

Finalmente domenica la Lazio è tornata a brillare e ha conquistato una grandissima vittoria sul campo del Gewiss stadium di Bergamo, contro un avversario, l’Atalanta, assolutamente non facile. Tanti fattori che hanno concorso ad una grande prestazione da parte dei biancocelesti: le rotazioni, risorse dal primo virus di Belahyane, il super debutto di Prostvagaard, eccetera. A parlarne è proprio il presidente Claudio Lotito ai microfoni de Il Messaggero con parole da cui trapelano entusiasmo per questo finale di stagione, ma soprattutto fiducia in Baroni e nei suoi ragazzi.

Le parole di Lotito sull’ultima vittoria

Ora Baroni ha capito che le rotazioni sono il segreto del successo.

Le rassicurazioni sul rinnovo

Il progetto triennale è partito con Baroni e finirà con lui. Gli rinnoveremo il contratto.

Su Isaksen