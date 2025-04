Serie A, il Bologna pareggia con il Napoli: la nuova classifica

Pareggio tra Bologna e Napoli nel posticipo della 31ª giornata

La 31ª giornata di Serie A si è conclusa con il pareggio per 1-1 tra Bologna e Napoli. Alla rete iniziale di Anguissa ha risposto Ndoye, fissando il risultato sul pari. Il Napoli non è riuscito ad approfittare del pareggio dell’Inter contro il Parma (2-2), ottenendo solamente un punto e lasciando invariata la distanza dalla capolista nella corsa scudetto.

La Lazio approfitta del mezzo passo falso del Bologna

Depositphotos



Il pareggio del Dall’Ara rappresenta invece una buona notizia per la Lazio: il mezzo stop dei rossoblù permette ai biancocelesti di guadagnare due punti preziosi nella lotta per un posto in Europa. La corsa verso le competizioni continentali si fa sempre più intensa e combattuta, con diverse squadre a contendersi le posizioni più ambite della classifica.