Lazio, con il sesto stop di Tavares la società rifletterà: il terzino sul mercato in estate?

Finalmente domenica la Lazio è tornata a vincere su un campo non facile e contro una squadra forte come l’Atalanta. Questi tre punti non soltanto consentono di risollevare le sorti della squadra in classifica, ma rassicurano società e tifosi circa la determinazione della squadra per questo intenso finale di stagione. Con un organico quasi al completo (si attende, a breve, il ritorno del Taty), tutto sembra essere tornato al proprio posto, tranne che per un fattore. La scena è la stessa: al 34º di Atalanta-Lazio si è fermato ancora Nuno Tavares.

L’ennesimo stop do Tavares

Il terzino domenica durante la partita si è disteso sul campo per l’ennesimo problema fisico, coprendosi il volto con la maglia da gioco per la disperazione.Tavares non riesce proprio a trovare continuità in questa stagione, per se stesso, ma soprattutto per la Lazio. Dopo l’ultimo infortunio, arrivato poco prima della sosta delle Nazionali, a metà marzo, lo staff medico aveva gestito bene la situazione, dando 21 giorni al portoghese per rientrare dal primo minuto dopo quel fastidio nel riscaldamento col Bologna al solito ha tutte le sinistro. Nonostante questo, l’ex Arsenal si è fermato di nuovo e, ad oggi, conta il sesto infortunio muscolare e un problema nella stessa zona (distrazione).

