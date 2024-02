Champions League| L'Italia è vicina ad aggiudicarsi un'altra squadra nella competizione

Per la prossima stagione della Champions League potremmo assistere alla partecipazione di ben cinque squadre italiane, grazie alle recenti vittorie della Lazio contro il Bayern e del Milan contro il Rennes, insieme al pareggio della Roma in casa del Feyenoord in Europa League. Questi risultati avvicinano ulteriormente la Serie A a tale obiettivo, soprattutto considerando la nuova struttura del torneo che accoglierà 36 squadre e un girone unico per le fasi iniziali.

Le squadre italiane che parteciperanno saranno determinate in base alla classifica del ranking UEFA 2023-2024, che terrà conto delle performance di Inter, Milan, Napoli, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta nelle competizioni europee. Attualmente, l'Italia guida la classifica con 14.714 punti, seguita dalla Germania e dall'Inghilterra. Tuttavia, sarà possibile confermare la presenza di cinque squadre italiane solo al termine degli ottavi di finale.

Il recente successo della Lazio contro il Bayern è stato cruciale, poiché ha influito positivamente sul punteggio dell'Italia nel ranking UEFA, aumentando il divario con Germania. A metà marzo, con il dimezzamento delle squadre rimaste in corsa nelle coppe europee, sarà possibile valutare meglio la posizione dell'Italia e le sue possibilità di qualificazione.

In sintesi, l'Italia si trova in una posizione favorevole nella classifica stagionale, ma sarà necessario attendere ancora qualche settimana per avere una conferma definitiva sulla partecipazione di cinque squadre italiane nella prossima Champions League.

Il primo obiettivo è garantire almeno un club nei quarti di finale, ma naturalmente è auspicabile portare avanti più squadre possibili. Per l'Italia, la speranza è di non subire eliminazioni dopo gli ottavi. Con sette club ancora in corsa per i quarti, il percorso sarebbe più agevole, specialmente se anche la Germania dovesse perdere alcuni dei suoi club in questa fase. È quindi importante monitorare da vicino le squadre tedesche, anche se al momento sembra che l'Inghilterra sia la concorrente più temibile, considerando che i club della Premier League devono ancora disputare le loro partite. L'Arsenal affronterà il Porto negli ottavi di Champions la prossima settimana, mentre le altre squadre inglesi in gara saranno impegnate subito dopo i playoff di Europa League e Conference.