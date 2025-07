Rambaudi: "Fossi in Sarri mi prenderei la responsabilità di indire una conferenza stampa"

Roberto Rambaudi si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo la presentazione ufficiale del Comandante Maurizio Sarri, inizialmente in programma per oggi alle ore 18:00, prima chiusa alla stampa e poi rinviata al termine del ritiro della Lazio a Formello.

Un discorso è il fatto tecnico e uno è quello della società: io la conferenza prima del ritiro la voglio, punto. Ma quanto ci vuole ad organizzarla? La presenza dell’allenatore potrebbe rappresentare una ‘luce’ per i tifosi della Lazio, soprattutto in questo momento. Fossi in Sarri mi prenderei la responsabilità di indire una conferenza stampa. Vedere l’allenatore parlare al popolo laziale, in questo momento di difficoltà, rappresenterebbe un gesto semplice ma forte, importante.