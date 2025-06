Immobile a Zaccagni: un legame che va oltre la maglia

Una semplice storia, ma pieno di significato. Ciro Immobile, ex capitano della Lazio, ha voluto fare gli auguri di compleanno a Mattia Zaccagni attraverso i suoi canali social, definendolo “fratellino”. Un gesto che conferma il forte legame tra i due, costruito dentro e fuori dal campo.

Un legame che resiste al cambio di maglia

Anche se Immobile ha lasciato la Lazio e non indossa più la fascia da capitano della Prima Squadra della Capitale, l’affetto verso i suoi ex compagni, in particolare verso Zaccagni, resta intatto. Il loro rapporto va oltre il calcio giocato: è amicizia vera, fatta di rispetto, stima e condivisione di momenti importanti vissuti insieme in maglia biancoceleste.

La storia