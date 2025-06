Parlo Dybala attacca Guendouzi: “Ha la lingua lunga e…”

Intervenuto nel format “La Casa del Kun”, Dybala ha criticato apertamente il comportamento del centrocampista francese:

“Quel francese (Guendouzi) ha la lingua lunga e infastidisce specialmente i giovani, se la prende sempre con loro.”

Una frase che ha fatto il giro dei social e acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Fraioli

Un Guendouzi sempre sopra le righe?

Non è la prima volta che Guendouzi viene accusato di atteggiamenti provocatori in campo. Già in passato aveva avuto frizioni con avversari e compagni. Ora anche Dybala lo accusa di un comportamento sistematico, soprattutto nei confronti dei giocatori più giovani.

I tifosi

Come spesso accade in casi simili, il pubblico si divide: c’è chi considera le parole di Dybala uno sfogo comprensibile e chi invece vede in Guendouzi un giocatore che gioca con carattere e determinazione. Il dibattito è aperto, e il derby romano si conferma una delle rivalità più infuocate del calcio italiano.

Il post social