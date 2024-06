Il Messaggero | Castellanos, Lotito dice no anche alla seconda offerta: lo considera un potenziale "fenomeno"

Lotito non molla Noslin

Lotito sta continuando a trattare con Setti la rivelazione Noslin, un jolly d'attacco: il 24enne olandese potrebbe fare anche il trequartista o l'esterno, ma soprattutto la prima punta nel caso in cui dovessero esserci improvvise novità su Immobile o Castellanos. Ciro è rimasto l'ultimo dei mohicani (o capitani) dal 2016 a Formello, ma in estate può ancora succedere di tutto.

Castellanos, Lotito ha detto ancora no alla seconda offerta da 15 milioni più bonus

Il Girona sta facendo sul serio per riprendersi Castellanos, ma Lotito ha detto no anche alla seconda offerta da 15 milioni più bonus perché ne vuole 20 per rinunciare a quello che considera ancora un potenziale "fenomeno".

Subito una patata bollente fra le mani di Baroni che, in caso di permanenza del Taty, dovrà valorizzarlo come si attende il patron.

Il Messaggero