Di Canio: "Ho visto per la prima volta la Viola combattere. Sulla Lazio..."

Nella serata di ieri sera all'Olimpico di Roma, i biancocelesti di Marco Baroni subiscono un pesante ko contro la Fiorentina di Palladino, consentendo alla Viola di ritrovare una vittoria in campionato dopo più di un mese e mezzo. Con questo successo i fiorentini hanno acquisito nuovamente anche la forza e la speranza di rientrare tra le pretendenti al quarto posto, in ottica Champions League.

Al termine della gara casalinga tra Lazio e Fiorentina, l'ex attaccante biancoceleste, Paolo Di Canio, ha rilasciato le sue impressioni sull'esito della gara a Sky Sport. Di seguito il suo commento.

Ho visto per la prima volta la Viola combattere. Questa sfida ha provato che la Lazio sia una squadra seria. Penso che nel mondo la Lazio ritragga la squadra ideale per un tifoso.

Per l'ambiente, per ciò che sta realizzando Baroni, i biancocelesti non si demoralizzeranno per un fallimento.