Roma, pronta una maglia speciale in vista del derby

L'attesissimo derby della capitale tra Roma e Lazio è ormai alle porte, una stracittadina infuocata destinata a tenere con il fiato sospeso gli appassionati delle due squadre. L'incontro è fissato per sabato 6 aprile alle ore 18 e rappresenta il big-match della 31ª giornata di Serie A TIM.

I giallorossi intanto, si preparano alla sfida con una novità. In questi giorni sono comparsi diversi spoiler di una maglia speciale, pronta a essere utilizzata per l’occasione. Come riportato dal Corriere dello Sport, la divisa richiamerà il passato e il periodo di collaborazione con Adidas che ci fù tra il club nato ne 1927 e la multinazionale tedesca a cavallo degli anni 90. Come anticipato dal sito Footyheadlines.com, verrà ripreso anche lo stile delle maglie da gara del Boca Junior del 2022. Sempre secondo le anticipazioni, sarà presente in bella mostra il lupetto di Gratton. La maglia dallo stile vintage, che sta creando molto hype tra i tifosi della Roma, verrà ufficialmente svelata il 2 aprile.

La rilevanza di questa sfida è incommensurabile: oltre alla supremazia territoriale nella città di Roma, si giocano anche le ambizioni europee delle due squadre. I giallorossi, guidati da Daniele De Rossi, puntano a garantirsi un posto nella massima competizione europea. Dall'altra parte, la Lazio cerca una risalita quasi miracolosa dopo una stagione travagliata sotto la gestione di Sarri. Ora, con il nuovo tecnico Tudor al timone, è tutto nelle sue mani. Il croato ha l’arduo compito di risvegliare una squadra che è apparsa spenta per gran parte del campionato. C'è la speranza che questa svolta possa riaprire la lotta per il quinto posto ( posizionamento che potrebbe significare l'accesso alla Champions League), un obiettivo che sembra ormai un miraggio.