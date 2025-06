Questo o quello? La top XI di Veron composta dai suoi compagni alla Lazio e all'Inter

Qualità, grinta e fantasia sono solo alcune delle qualità appartenenti a Juan Sebastian Veron con cui ha incantato il calcio a ridosso degli anni 2000. Un eroe del secondo Scudetto della Lazio è rimasto nel cuore e nella mente dei tifosi biancocelesti che hanno ancora ben vivido il ricordo delle sue gesta nel campo insieme ad una squadra stellare e vincente.

Questo o quello? Sceglie Veron

Juan Sebastian Veron - Via onefootball (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Nel corso della Milano Football Week, Juan Sebastian Veron è stato intercettato dai microfoni della Gazzetta dello Sport chiedendo alla Brujita di partecipare al classico gioco virale sui social: This or That? - Questo o Quello? La sfida consiste nel scegliere tra una coppia di opzioni e a Veron è stato chiesto di indicare un solo nome per ogni ruolo davanti ad una coppia composta da un ex suo compagno di squadra ai tempi della Lazio e Inter.

Chi avrà scelto la “Brujita” per la sua Top XI? Scoprilo nel video qui sotto!

Il video su Instagram