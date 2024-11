Lazio, Baroni e le somiglianze con Gila: questo il segreto della crescita?

Mister Baroni sembra essere la migliore cura per i suoi giocatori. Da anni oramai il tecnico è famoso per tirare fuori il meglio dai suoi uomini e per ottimizzare le qualità tecniche di un atleta. La conferma è arrivata quest'anno in casa Lazio. Calciatori in crescita, atteggiamento arrembante e grintoso come non si vedeva da anni e risultati che stanno parlando da sè sia in termini di squadra che di singoli. Un'analogia particolare che la nostra redazione sta osservando e che ha colto è proprio il legame tecnico-tattico tra Marco Baroni, quando era calciatore difensore, e Mario Gila.

Le somiglianze tra i due

Mario Gila e Marco Baroni sembrano lo stesso identico difensore traslato in uno spaziotempo di circa trent'anni. I più giovani ovviamente non possono cogliere la somiglianza che lega i due ma le qualità e le caratteristiche tecniche sono le stesse. Era il 1985, quando usciva per coincidenza il film Ritorno al futuro, e quando Marco Baroni fece il salto di qualità nella sua carriera andando a giocare nell'Udinese di Zico. Li le sue prime prestazioni importanti che mostrarono le sue qualità. Partiamo dal dato più insignificante che lo lega a Gila, entrambi sono alti 1 metro e 85 centimetri ma come detto questo è nulla. E' la descrizione delle caratteristiche tecniche a ritrarre la netta somiglianza. Marco Baroni era un difensore centrale dai piedi molto buoni, amava scendere palla al piede e spesso offriva passaggi e filtranti interessanti per i compagni che giocavano in zone di campo più avanzate. Inoltre l'attuale tecnico laziale aveva una bella media realizzativa come centrale di difesa, fortissimo sui colpi di testa e con un gran senso del gol. Poche righe che cancellando il nome del soggetto in questione potrebbero riportare ad una descrizione precisa e delineata di Mario Gila.

IPA