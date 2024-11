Lazio, Gila incoronato da un dato: è un difensore assistman

Mario Gila sta inanellando una serie di prestazioni importanti con la maglia della Lazio. Sotto gli occhi di tutti si osserva una crescita pazzesca del difensore spagnolo che è diventato un muro per la difesa centrale dei capitolini ma non solo questo. Più volte è stato sottolineato dagli addetti ai lavori anche la sua ottima qualità nel gestire il pallone e giocarlo coi piedi. Importanti sono anche le sue discese libere palla al piede per decine e decine di metri come raramente si vede fare da un difensore centrale. Adesso un'altra importante statistica è stata svelata e sottolinea l'importanza del giocatore e la qualità.

Il dato su una particolare giocata

Mario Gila è diventato protagonista di una importante giocata che sta diventando sempre più il suo marchio di fabbrica. A riportalo è Kickest tramite il profilo X.com . Di cosa si tratta? Mario Gila nel campionato di Serie A è il difensore con più passaggi che tagliano la difesa, mettendo un compagno in una posizione avanzata e pericolosa. Ne ha realizzati 3 in sette partite. L'ultima di questa giocata è avvenuta contro il Como.

Il post social

Gila a Lazio-Cagliari

Il difensore spagnolo potrebbe riposare nella partita di lunedì sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, quando arriva il Cagliari di Davide Nicola. L'ipotesi è questa e vedremo se Baroni opterà per questa scelta. L'allenatore biancoceleste ha sempre parlato di 22 titolari da utilizzare con massima garanzia a rotazione. Ovviamente una scelta simile sarà presa anche in vista dell'importante sfida che ci sarà giovedì con il Porto, sempre nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Mister Baroni gestisce le forze quindi e cerca di mettere in campo sempre i migliori undici non solo dal punto di vista tecnico ma anche considerando le energie fisiche, priorità fondamentale per lo staff biancoceleste.