PRIMAVERA | Le PAGELLE di Cagliari-Lazio: Renzetti salva; quanti errori tecnici!

Allo Stadio Virgilio Porcu di Cagliari regnano gli errori tecnici delle due squadre che non si fanno male con il match che termina 0-0 con pochissime emozioni. Renzetti salva sulla Lazio sull'unica vera occasione pericolosa dei sardi, mentre Zazza si vede negato il gol vittoria sulla linea. Peccato per la Lazio che fallisce il sorpasso in vetta alla classifica.

Nella pagina successiva le pagelle di Cagliari-Lazio Primavera