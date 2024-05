Con l'infortunio di Provedel, avvenuto contro l'Udinese nell'ultima gara di Sarri alla Lazio, Christos Mandas si sta mettendo sempre di più in mostra. Nell'ultima partita di campionato con il Monza è stato uno dei migliori in campo, salvando più volte la porta biancoceleste. Il portiere greco sta mostrando ottime qualità tra i pali, può sicuramente migliorare con i piedi e sulle uscite ma vista la giovane età ha ottime potenzialità. Il suo agente, Diego Tavano, ha parlato ai microfoni di TMW a margine del Gran Galà del calcio Adicosp a Roma. Queste le sue parole verso il suo assistito

Un giocatore forte, che aveva seguito più di una società. In Italia aveva molti interessi ma la Lazio è stata la più veloce e ci ha creduto molto. Inizialmente pensava di farlo tornare all'OFI Creta in prestito, poi Sarri decise di tenerlo. Lui è un talento, si è imposto e sono felice perché non era facile inserirsi in un contesto del genere. E' stato bravo, ha grande prospettiva