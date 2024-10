Como-Lazio | Patric: "Sono figlio dei laziali. Cerco di rappresentare al meglio questo popolo"

Le dichiarazioni rilasciate a bordocampo ai microfoni di Dazn di Patric. Nonostante la doppia ammonizione nel match: Pairetto ha squalificato sia Braunoder per i lariani che Nuno Tavares per la Lazio. La Lazio ha conquistato il terzo posto nella classifica di Seria A dopo la vittoria contro il Como.

Si siamo contenti di come ci stiamo trovando, di trovare certezze e siamo felici di questo, dobbiamo essere umili e continuare a lavorare forte come stiamo facendo e ripartire da questo, avere umiltà e ripartire forte.

Sul Taty dico sempre che è un ragazzo d'oro, avere un attaccante che fa tanto anche in fase difensiva, è un onore averlo in squadra. Sono molto contento quando fa goal, ma anche quando non li fa, cerca di dare tutto, per me questo è tanta roba.