AMICHEVOLE LIVE | Cadice-Lazio 0-1 (71' Noslin)

Tutto pronto per il LIVE di Cadice-Lazio.

95': Finisce così! La Lazio vince 1-0 grazie a un gol di Noslin nella ripresa. Ora i biancocelesti, concluse le amichevoli, dovranno spostare il focus guardando all'esordio in campionato con il Venezia: appuntamento fissato a domenica prossima, il 18 agosto alle ore 20:45. Nel complesso una prova insufficiente da parte della Lazio: nel primo tempo non si è riusciti a giocare come si voleva, nel secondo è bastato un quarto d'ora di assedio. Servirà molto di più per vincere le partite in Serie A, ma nel complesso l'incontro è servito a mettere buoni minuti nelle gambe in vista di domenica prossima.

94': Bravissimo Provedel, fondamentale a salvare il risultato con un'ottima parata

90': 5 minuti di recupero concessi

74': Palo di Castellanos! L'argentino non trova la via del gol da pochi passi dopo una palla tesa messa in mezzo da Dele Bashiru.

71': Goool Lazio! Bellissima incornata di Noslin dopo un ottimo corner battuto da Tchaouna. L'ex Hellas Verona, dopo aver anticipato tutti, ha trovato un impatto fortissimo con la palla, scaraventandola all'incrocio dei pali.

67': Subito in partita Tchaouna! Nel giro di due minuti esegue tre tiri verso la porta ma il talento francese è sfortunato e non trova la via del gol. La sensazione è che i cambi abbiano rianimato la squadra in questo secondo tempo.

65': Altri 4 cambi: fuori Marusic, Romagnoli, Vecino e Zaccagni. Al loro posto Hysaj, Gila, Cataldi e Tchaouna.

62': Incredibile doppia palla gol per la Lazio! Dele Bashiru arriva a tu per tu con il portiere avversario, piazza la palla ma l'estremo difensore è bravo e para. La sfera rimane in aria dopo la carambola e Noslin arriva per colpire a botta sicura di testa, ma spedisce fuori.

46': Riprende la sfida con 3 novità: fuori Castrovilli, Lazzari e Isaksen, dentro Dele-Bashiru, Pellegrini e Noslin

47': Termina qui la prima frazione di gioco. Un passo indietro rispetto la gara con il Southampton fino a questo punto: i biancocelesti sono andati in tilt sulle fasce, dove gli spagnoli hanno spinto molto mettendo in difficoltà la retroguardia laziale. In attacco pochissimi spunti, se non il lampo finale di Isaksen, ma non basta.

47': All'ultimo secondo del primo tempo occasione Lazio: Isaksen da dentro l'area non riesce a ribadire in porta e calcia addosso al portiere degli spagnoli. Primo tiro in porta a tinte biancocelesti.

44': Ancora pericoloso il Cadice con un una rasoiata da fuori area di Sobrino.

22': Primo tiro della Lazio con Castrovilli, che da fuori area fa partire una conclusione debole che si spegne ampiamente sul fondo.

14': Seconda palla gol per il Cadice, sempre con un colpo di testa ma in questo caso da parte di Ramos. Il pallone si spegne sul fondo sfiorando il palo.

4': Si fa subito trovare pronto Provedel su un colpo di testa ravvicinato di Roger. Meglio il Cadice in avvio.

1': Inizia il match!

Cadice-Lazio, le FORMAZIONI ufficiali

CADICE (4-3-3)

Gil; Fali, Chust, Iza, Matias; Alex, Alejo, Moussa; Roger, Ontiveros, Ramos.

LAZIO (4-2-3-1)

Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Guendouzi; Isaksen, Castrovilli, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni