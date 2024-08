Venezia, Di Francesco: "Tanti infortunati, su Tessmann deciderà la società"

Alla vigilia del primo impegno ufficiale della stagione, valido per i 32esimi di Coppa Italia contro il Brescia, l'allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco, ha fatto il punto sulla situazione della squadra, che affronterà la Lazio nella prima giornata di campionato. Di Francesco ha parlato delle numerose assenze per infortunio che stanno complicando la preparazione della sua squadra, esprimendo comunque ottimismo e determinazione per l'inizio di questa nuova avventura.

Infortuni e assenze: una rosa decimata

Di Francesco non ha nascosto le difficoltà legate alle condizioni fisiche di alcuni dei suoi giocatori chiave: "Oristanio, Busio, Pohjanpalo, Bjarkason e Jajalo non hanno recuperato". Queste assenze pesanti rischiano di influire non solo sulla sfida di Coppa Italia, ma anche sull'approccio del Venezia al campionato.

Un'altra situazione delicata riguarda Tanner Tessmann, il cui nome non figura tra i convocati per la partita contro il Brescia. Di Francesco ha anticipato che sarà la società a occuparsi del caso del centrocampista americano, senza entrare nei dettagli della decisione: "Tessmann non è convocato, di lui se ne occuperà la società".

Il caso Duncan e la costruzione della squadra

Di Francesco ha poi fatto un breve accenno alla situazione di Joseph Alfred Duncan, appena arrivato al Venezia. Nonostante il ritardo nell'integrazione del giocatore, l'allenatore ha sottolineato i progressi fisici fatti da Duncan: "È arrivato tardi, ha migliorato la sua condizione fisica, mettendo minuti sulle gambe". Tuttavia, Di Francesco ha ricordato che le scelte strategiche sul progetto della squadra sono in mano alla società, evidenziando un approccio condiviso e consapevole: "Il progetto non lo fa l'allenatore, ma la società. Lui sapeva dove voleva andare, così come la società".

Un nuovo inizio dopo la delusione di Frosinone

Per Di Francesco, la partita contro il Brescia rappresenta anche un nuovo inizio personale, dopo l'esperienza sfortunata della scorsa stagione con il Frosinone. L'allenatore ha espresso entusiasmo e fiducia: "Sono contento, spero che arrivino ancora tanti altri abbonamenti. Ci godiamo i nostri tifosi. Da parte mia c'è grande voglia". Il supporto dei tifosi, infatti, sarà cruciale per il Venezia in una stagione che si prospetta impegnativa, ma anche ricca di opportunità per riscattarsi e costruire qualcosa di importante.