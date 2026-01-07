Lazio-Fiorentina, Sarri: "Guendouzi? faccio la formazione in base a chi è con noi oggi"

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine della gara Lazio-Fiorentina.

Le dichiarazioni di Sarri a LSC

Lazio-Fiorentina

La Lazio ha fatto un primo tempo d'alto livello, è stato un peccato chiuderlo sullo 0-0. Nonostante le grandi difficoltà per mettere in campo la formazione. Il secondo tempo abbiamo un po' meno energia, ma perdere questa partita sarebbe stato clamoroso. Episodi tutti contrari, sappiamo fin dall'inizio che questa è una stagione di transizione. Proviamo a costruire il più possibile, provando a portare questa squadra a un livello superiore.

Guendouzi

Guendouzi può fare grandi partite e sottotono, ma dal punto di vista dell'applicazione è una garanzia. Visto che fino a oggi è con noi, io faccio la formazione in base a chi è con noi oggi, del futuro non mi interessa. Io lo consideravo uno dei 7-8 giocatori su cui costruire la Lazio del futuro. È dura trattenere giocatori quando ricevono certe offerte.

