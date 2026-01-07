Lazio-Fiorentina, Gudmundsson: "Siamo andati vicino alla vittoria ma la Lazio è forte "
Gudmundsson ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Fiorentina
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Gudmundsson ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Fiorentina.
Le dichiarazioni di Gudmundsson a Dazn
Lazio-Fiorentina
Non è stata una gara facile siamo andati vicinissimi alla vittoria.
Sulla Lazio
La Lazio è una squadra molto forte ma comunque ci prendiamo questo punto.