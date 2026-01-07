Lazio-Fiorentina, Gudmundsson: "Siamo andati vicino alla vittoria ma la Lazio è forte "

Gudmundsson ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Fiorentina

Michelle De Angelis
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball
Gudmundsson ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Lazio-Fiorentina.

Le dichiarazioni di Gudmundsson a Dazn

Lazio-Fiorentina

Non è stata una gara facile siamo andati vicinissimi alla vittoria.

Sulla Lazio

La Lazio è una squadra molto forte ma comunque ci prendiamo questo punto.

