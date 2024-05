La Repubblica | Zaccagni a tempo pieno cambia ruolo per Tudor. Obiettivo Doig per la fascia

Mattia Zaccagni è l'arma in più di questa Lazio e lo sarà ancor di più nel finale di stagione. Dopo il quarto infortunio è finalmente tornato la scorsa settimana, tra l'altro regalando tre punti siglando il gol decisivo, il quinto di questa stagione. Ha festeggiato così al meglio il rinnovo del contratto fino al 2029 con relativo aumento. Inoltre, è stato uno dei pochi calciatori a non cadere nella trappola organizzata giorni fa da Le Iene, in cui un falso agente ha contattato il calciatore offrendo un contratto da 30 milioni in Arabia. Zaccagni ha rifiutato:

“No, io sono a posto, sono contento così per ora. Sono molti soldi? Non è che mi interessi più di tanto.”

Mattia Zaccagni

Il nuovo ruolo di Zaccagni

Come riporta La Repubblica, domani Tudor a Monza lo utilizzerà a sinistra nel 3-4-2-1, ruolo già occupato all'esordio del croato sulla panchina della Lazio contro la Juve in campionato. In quell'occasione c'era Gila a coprirgli le spalle in difesa, domani toccherà a Casale visto l'infortunio dello spagnolo. Zaccagni andrà a ricoprire quel ruolo per non cambiare i trequartisti, Felipe Anderson e Luis Alberto, che stanno facendo molto bene.

Spunta Doig per la fascia

Dalla prossima stagione però Zaccagni tornerà a giocare da trequartista di sinistra, come ai tempi di Verona: in quella posizione può risultare più pericoloso e dare il meglio di sé. A quel punto servirà qualcuno che ricopra l'attuale ruolo dell'azzurro. E' già stato bloccato Valeri, che arriverebbe a parametro zero, e piace molto Doig del Sassuolo. Ha doti ideali per il gioco di Tudor, ma per prenderlo andrà ceduto uno tra Hysaj, Lazzari e Pellegrini.

Obiettivo trequartisti

Bisognerà intervenire anche sui trequartisti, visto che Felipe Anderson andrà via e Luis Alberto forse. E' stato accostato Barak, ex del Verona di Tudor attualmente alla Fiorentina, ma il preferito sembra essere Colpani, proprio domani avversario della Lazio. Ha 24 anni, è un trequartista moderno in grado anche di lavorare sulla fascia destra quando il modulo diventa 4-4-1-1. Il prezzo è sui 25 milioni, per prenderlo si punterà a inserire un contropartita.