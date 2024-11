Ajax-Lazio, le informazioni per il ritiro dei biglietti - Il COMUNICATO

Insieme ai campionati nazionali torneranno anche le competizione europee: la Lazio è prima in classifica e, nella giornata di giovedì, affronterà il Ludogorets davanti ai propri tifosi. In questi minuti, la società biancoceleste attraverso un comunicato ha dato delle informazioni per il ritiro dei biglietti per la sfida esterna con l'Ajax. Questa la nota ufficiale

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di martedì 26 novembre sarà possibile ritirare i biglietti per la trasferta della gara di UEFA Europa League contro l’Ajax di giovedì 12 dicembre alle ore 21:00. Per ritirare il biglietto di ingresso stadio presso il Lazio Style scelto nel momento dell'acquisto, oltre al voucher acquistato on-line stampato, sarà necessario presentare in visione il proprio documento di identità in originale e comunicare al punto vendita tempi e modalità di viaggio.

I punti vendita