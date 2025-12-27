Udinese-Lazio, Fabiani: “Tavares, Castellanos e Insigne: ecco come stanno le cose”

La Lazio vuole conquistare l’ultima vittoria dell’anno ma di fronte troverà sicuramente un Udinese voglioso dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina. I biancocelesti sono in piena emergenza a centrocampo: tra squalifiche, Coppa d’Africa e infortuni, non faranno parte della sfida Basic, Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. Nel pre partita di Udinese-Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha lasciato queste dichiarazioni.

Castellanos? Scelta tecnica, non c’entra nulla il mercato. Tutte queste voci del Famengo sono prive di fondamento. La società non ha ricevuto proposte in tal senso, così come i calciatori che ci vengono accostati e calciatori che non potrebbero fare un terzo trasferimento. Faremo di tutto e di più per portare a casa il risultato che ci siamo prefissati. Insigne? Non abbiamo nessun incontro con lui che rimane un grande professionista. Vanno fatte delle valutazioni a 360 gradi. Il mercato va studiato e bisogna prendere calciatori funzionali. Nuno Tavares? E' un calciatore della Lazio, non ci sono state richieste sul mercato per Nuno. È un valore della Lazio, durante il mercato possono emergere tante situazioni che si possono valutare. Il mister oggi si trova senza cinque titolari, al netto di queste situazioni che ci hanno penalizzato, Sarri sta facendo un lavoro straordinario e alla squadra non gli si può dire nulla.