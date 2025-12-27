Udinese-Lazio, Marusic: "Sarà una partita difficile. Assenze? Non ci sono alibi"

Per continuare a inseguire il treno Europa, dopo il pareggio contro la Cremonese la Lazio vuole uscire da Udine con i tre punti. Allo stesso tempo non sarà una sfida semplice: i bianconeri vorranno rifarsi dopo il sonoro 5-1 contro la Fiorentina, d’altro canto in casa Lazio l’emergenza continua. Ai microfoni di Dazn, Marusic ha parlato così della partita di oggi.

Sarà una partita difficile, sappiamo che l'Udinese è forte, è una squadra fisica che gioca bene in casa. Contro la Cremonese nel secondo tempo abbiamo giocato bene, dobbiamo dimostrare che siamo una squadra vera e che possiamo tornare a vincere. Assenze? Ognuno di noi deve dare il massimo, non ci sono alibi, siamo questi, tutti devono dare tutto per questa maglia e così si ottengono risultati. Parole di Sarri? Stiamo lavorando tanto con lui, siamo cresciuti tanto e dobbiamo continuare così