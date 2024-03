Il Messaggero | Per Eriksson l'ovazione di Liverpool, "Si avvera il sogno più grande"

Come riportato da Il Messaggero, entrato in campo accompagnato da una bambina davanti ad un Anfield tutto esaurito è riuscito a sorridere come sempre, Sven Goran Eriksson aveva appena realizzato il suo sogno, come affermato qualche mese fa. Il tecnico svedese è stato accolto da una standing ovation quando è entrato da solo in campo, poi raggiunto da tutte le leggende di Liverpool e Ajax. Eriksson si è seduto dunque sulla panchina occupata da Jurgen Klopp ed è stato proprio il tecnico tedesco ad invitarlo per la partita a scopo benefico tra Liverpool Legends e Ajax Legends, dopo che il tecnico svedese all'inizio dell'anno aveva confessato di avere un tumore ad uno stato ormai avanzato non più curabile ed aveva espresso la volontà di realizzare il suo grande sogno quello di allenare i Reds per una partita. Sven ha mantenuto il suo spirito, aveva un pregio passato poi come difetto, riusciva a sorridere anche quando le cose andavano male.

I tifosi del Liverpool lo hanno accolto come uno di loro, erano rimasti colpiti dal desiderio di Eriksson di voler allenare proprio la loro squadra, Sven ha spiegato: “Mio padre amava questa squadra e ovviamente mi ha trasmesso la passione, credo che in nessun stadio al mondo si possa respirare il clima che c'è all'Anfield quando parte You'll Never Walk Alone”.

Dopo che il tecnico svedese aveva allenato la Nazionale Inglese c'era stato un contatto tra lui e la società Reds: “Si vede che era scritto nel destino, ma una giornata del genere vale tantissimo e la terrò nel mio cuore." Eriksson ha sconfitto l'Ajax per 4-2, ma la vera vittoria resta il tributo di Anfield