La famiglia Pedro si allarga: "Grazie vita per questo dono così grande"

Sui propri profili social, Pedro e la moglie, hanno condiviso alcuni momenti della festa che si è tenuta ieri per quello che ormai è divenuto un rito: il Baby Shower. La famiglia Pedro è dunque pronta ad allargarsi ed è in arrivo una splendida bambina come emerso dai coriandoli rosa tirati nella festa di ieri. Per il bellissimo evento erano presenti anche alcuni compagni di squadra biancocelesti di Pedro tra cui Patric e Taty Castellanos che hanno documentato anche loro sui propri canali social la festa di ieri ed il lieto annuncio di Pedro e della sua famiglia.

Sul proprio profilo Instagram, la moglie di Pedro ha pubblicato un post con il video della forte emozione in cui vengono sparati in aria i coriandoli rosa in aria scrivendo in didascalia: “La nostra famiglia sta crescendo, grazie vita per questo dono così grande”. Tra i molti commenti di auguri si legge anche quello della moglie di Felipe Anderson, anche lei divenuta da poco mamma di una splendida bambina, che ha scritto: “Vedrai quanto è speciale essere mamma di una principessa, sono contenta per voi. Dio vi benedica”

Tutta la redazione di LazioPress si unisce, ovviamente, a tutti gli auguri arrivati per Pedro, sua moglie e la loro splendida famiglia.