Paura per il Como: un giocatore rimasto coinvolto in un incidente

Attimi di paura e spavento per Maxence Caqueret, rimasto coinvolto nella mattinata di oggi in un brutto incidente stradale nella città di Como. Il giocatore viaggiava sul suo suv quando si è scontrato con un autobus di linea dell'Asf.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia, la strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora. Il francese sarebbe dovuto partire in giornata con la squadra per il ritiro di Marbella, in vista delle due amichevoli con Real Betis e Barcellona nel Trofeo Gamper.

Le sue condizioni e la dinamica

Le forza dell'ordine sono impegnate a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Probabilmente il tutto è nato per via del fondo stradale bagnato anche se le cause dell'impatto sono ancora tutte da accertare. Il centrocampista, si legge su SportMediaset, è rimasto illeso così come i passeggeri a bordo dell'altro mezzo di trasporto. Fortunatamente nulla di grave.

Il profilo di Caqueret

Il centrocampista francese è un classe 2000 ed ha messo in mostra già nell'ultima stagione calcistica le sue qualità. Ottima tecnica al servizio della squadra di Cesc Fabregas. Nel 2024-25 ha disputato ben 18 partite segnando 2 gol e fornendo 3 assist alla sua squadra. Il calciatore arriva dalle giovanili dell'Olympique Lione ed è un tassello su cui l'attuale allenatore del Como punta fortemente.