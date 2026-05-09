Serie A Live | Lazio-Inter 0-3: termina la partita
Allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il primo atto della sfida tra Lazio e Inter, valevole oggi per la 36° giornata di Serie A
Allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il primo atto della sfida tra Lazio e Inter, valevole oggi per la 36° giornata di Serie A
Allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il primo atto della sfida tra Lazio e Inter, valevole oggi per la 36° giornata di Serie A.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro.
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Patric, Tavares, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Taylor, Provstgaard, maldini, Przyborek, Lazzari.
All.: Maurizio Sarri
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Doiuf, Susic, Barella, Mkhitaryan, Carlo Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.
A disp.: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, de Vrji, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Akanji, Dimarco, Darmian, Cocchi, Mosconi.
All.: Cristian Chivu
Il Live del match
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92'
Termina il match
L'Inter passa all'Olimpico vincendo 0-3
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90'
Tempo di recupero
Decretati due minuti di recupero
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85'
Ammonizione Inter
Cartellino giallo per Mkhitaryan, fallo su Noslin
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77'
Sostituzione Lazio
Fuori: Marusic
Dentro: Lazzari
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72'
Gol Inter
Rete di Mkhitaryan. Esce male la Lazio che perde palla dal basso, Bonny serve tutto solo l'armeno che davanti a Motta non può sbagliare.
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72'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Noslin, proteste nei confronti dell'arbitro
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70'
Occasione Lazio
Bel triangolo tra Dia e Noslin, con il senegalese che di tacco serve l'olandese, che va alla conclusione, si oppone la difesa dell'Inter
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70'
Occasione Lazio
Bella uscita palla al piede della Lazio dalla propria metà campo, Noslin se ne va a campo aperte servendo poi Isaksen, che calcia male prendnedo la figura di Martinez
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63'
Sostituzioni Inter
Fuori: Lautaro Martinez, Bastoni
Dentro: Dumfries, Luis Henrique
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63'
Sostituzione Lazio
Fuori: Pedro
Dentro: Dia
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61'
Occasione Lazio
Bella palla di Pellegrini per Isaksen, che va alla conclusione in spaccata: Carlos Augusto salva sulla linea
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59'
Espulsione Lazio
Cartellino rosso per Romagnoli, punito il grave fallo di gioco
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57'
Check del VAR
Abisso va al VAR, possibile rosso per Romagnoli
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57'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Romagnoli
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57'
Sostituzioni Lazio
Fuori: Gila, Rovella, Cancellieri
Dentro: Provstgaard, Patric, Isaksen
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51'
Occasione Lazio
Lob alto di Rovella per Pedro, che dal limite dell'area vrebbe tutto il tempo per stoppare la palla, ma prova la conclusione al volo. Tiro troppo debole: un passaggio a Martinez
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49'
Occasione Inter
Si supera Motta su Bisseck a tu per tu, bravo poi in uscita bassa sul tap-in a bloccare la sfera
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48'
Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Pellegrini, intervento in scivolata scomposto su Bisseck
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45'
Inizia il secondo tempo
Al via la ripresa
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45'
Sostituzioni Inter
Fuori: Thuram, Barella
Dentro: Bonny, Frattesi
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45'
Termina il primo tempo
Inter avanti 0-2 dopo i primi 45' di gioco: reti di Lautaro Martinez e Sucic
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38'
Gol Inter
La difesa della Lazio è decisamente troppo passiva con l'Inter che riesce a dialogare ina rea per poi trovare al limite dell'area Sucic, che buca Motta
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30'
Ci prova l'Inter
Barella da punizione diretta dai 25 metri prova la conclusione pennellata, palla di poco alta
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19'
Occasione Inter
Una serie di deviazioni in area favoriscono l'Inter con Thuram che conclude a botta sicura, ma si immola Gila che devia in corner
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13'
Occasione Lazio
Punizione diretta di Noslin dai 30 metri, Martinez la blocca a terra
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10'
Occasione Inter
Altra manovra nerazzurra, dopo una prima risposta di Motta sul cross teso di Diouf, Thuram si coordina ma la palla esce di pochissimo.
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6'
Gol Inter
Nerazzurri subito in vantaggio dopo appena sei minuti con la girata in area di Lautaro Martinez. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Thuram la spizza per il capitano nerazzurro che di prima intenzione la gira in rete
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1'
Inizia la gara
Muove il primo pallone di gioco la Lazio