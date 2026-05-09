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Serie A Live | Lazio-Inter 0-3: termina la partita

Allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il primo atto della sfida tra Lazio e Inter, valevole oggi per la 36° giornata di Serie A

Beniamino Civitelli /
Lazio-Inter - Grafica LazioPress.it
Lazio-Inter - Grafica LazioPress.it

Allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il primo atto della sfida tra Lazio e Inter, valevole oggi per la 36° giornata di Serie A

Beniamino Civitelli /

Allo Stadio Olimpico di Roma si gioca il primo atto della sfida tra Lazio e Inter, valevole oggi per la 36° giornata di Serie A.

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Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Noslin, Pedro.

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Gigot, Patric, Tavares, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Taylor, Provstgaard, maldini, Przyborek, Lazzari.

All.: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Doiuf, Susic, Barella, Mkhitaryan, Carlo Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

A disp.: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, de Vrji, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Akanji, Dimarco, Darmian, Cocchi, Mosconi.

All.: Cristian Chivu

Il Live del match

  • 92'
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    Termina il match

    L'Inter passa all'Olimpico vincendo 0-3

  • 90'
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    Tempo di recupero

    Decretati due minuti di recupero

  • 85'
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    Ammonizione Inter

    Cartellino giallo per Mkhitaryan, fallo su Noslin

  • 77'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Marusic

    Dentro: Lazzari

  • 72'
    goal
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    Gol Inter

    Rete di Mkhitaryan. Esce male la Lazio che perde palla dal basso, Bonny serve tutto solo l'armeno che davanti a Motta non può sbagliare.

  • 72'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Noslin, proteste nei confronti dell'arbitro

  • 70'
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    Occasione Lazio

    Bel triangolo tra Dia e Noslin, con il senegalese che di tacco serve l'olandese, che va alla conclusione, si oppone la difesa dell'Inter

  • 70'
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    Occasione Lazio

    Bella uscita palla al piede della Lazio dalla propria metà campo, Noslin se ne va a campo aperte servendo poi Isaksen, che calcia male prendnedo la figura di Martinez

  • 63'
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    Sostituzioni Inter

    Fuori: Lautaro Martinez, Bastoni

    Dentro: Dumfries, Luis Henrique

  • 63'
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    Sostituzione Lazio

    Fuori: Pedro

    Dentro: Dia

  • 61'
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    Occasione Lazio

    Bella palla di Pellegrini per Isaksen, che va alla conclusione in spaccata: Carlos Augusto salva sulla linea

  • 59'
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    Espulsione Lazio

    Cartellino rosso per Romagnoli, punito il grave fallo di gioco

  • 57'
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    Check del VAR

    Abisso va al VAR, possibile rosso per Romagnoli

  • 57'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Romagnoli

  • 57'
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Gila, Rovella, Cancellieri

    Dentro: Provstgaard, Patric, Isaksen

  • 51'
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    Occasione Lazio

    Lob alto di Rovella per Pedro, che dal limite dell'area vrebbe tutto il tempo per stoppare la palla, ma prova la conclusione al volo. Tiro troppo debole: un passaggio a Martinez

  • 49'
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    Occasione Inter

    Si supera Motta su Bisseck a tu per tu, bravo poi in uscita bassa sul tap-in a bloccare la sfera

  • 48'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Pellegrini, intervento in scivolata scomposto su Bisseck

  • 45'
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    Inizia il secondo tempo

    Al via la ripresa

  • 45'
    substitution
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    Sostituzioni Inter

    Fuori: Thuram, Barella

    Dentro: Bonny, Frattesi

  • 45'
    break_start
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    Termina il primo tempo

    Inter avanti 0-2 dopo i primi 45' di gioco: reti di Lautaro Martinez e Sucic

  • 38'
    goal
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    Gol Inter

    La difesa della Lazio è decisamente troppo passiva con l'Inter che riesce a dialogare ina rea per poi trovare al limite dell'area Sucic, che buca Motta

  • 30'
    free_kick
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    Ci prova l'Inter

    Barella da punizione diretta dai 25 metri prova la conclusione pennellata, palla di poco alta

  • 19'
    corner_kick
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    Occasione Inter

    Una serie di deviazioni in area favoriscono l'Inter con Thuram che conclude a botta sicura, ma si immola Gila che devia in corner

  • 13'
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    Occasione Lazio

    Punizione diretta di Noslin dai 30 metri, Martinez la blocca a terra

  • 10'
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    Occasione Inter

    Altra manovra nerazzurra, dopo una prima risposta di Motta sul cross teso di Diouf, Thuram si coordina ma la palla esce di pochissimo.

  • 6'
    goal
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    Gol Inter

    Nerazzurri subito in vantaggio dopo appena sei minuti con la girata in area di Lautaro Martinez. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Thuram la spizza per il capitano nerazzurro che di prima intenzione la gira in rete

  • 1'
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    Inizia la gara

    Muove il primo pallone di gioco la Lazio

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