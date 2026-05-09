Lazio-Inter, Sarri nel pre: “Rovella in crescita. Zaccagni? Per la finale dovrebbe..."

L'intervento del tecnico biancoceleste nel pre gara di Lazio-Inter

Ginevra Sforza /

Ai microfoni di Dazn è stato proprio il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, a rilasciare alcune dichiarazioni nel pre partita di Lazio-Inter.

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Sarri a Dazn

Sono partite che vanno aggredite, sennò le subisci. Terminata la gara di stasera penseremo alla prossima.

Formazione? Rovella è in crescita quindi è giusto che parta dall'inizio, Pedro sta bene, in settimana Zaccagni ha subito una contusione. Ci sono sensazioni positive per lui, la risonanza è negativa, quindi è stata solo una botta forte, dovrebbe farcela. 

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