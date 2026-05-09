Lazio-Inter, Mkhitaryan nel pre: “Dobbiamo essere seri e portare rispetto all'avversario"

Le dichiarazioni del calciatore nerazzurro nel pre partita di Lazio-Inter

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball
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A pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Inter, Mkhitaryan si è presentato ai microfoni di Dazn per analizzare il momento della squadra e presentare il match.

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Mkhitaryan a Dazn

Oggi dobbiamo fare una bella partita, vincere perché non significa nulla aver vinto il campionato. Dobbiamo essere seri e portare rispetto all'avversario.

Il gol scudetto? Bellissimo, sono più felice per la squadra, per aver raggiunto questo obiettivo, volevo segnare a tutti i costi. Strafelice per questo traguardo, ma dobbiamo andiamo avanti.

Incontro con il Papa? Bell'incontro, bella esperienza, non è da tutti i giorni avere questa opportunità.


 

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