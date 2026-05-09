Lazio-Inter, Mkhitaryan nel pre: “Dobbiamo essere seri e portare rispetto all'avversario"
Le dichiarazioni del calciatore nerazzurro nel pre partita di Lazio-Inter
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball
A pochi minuti dal calcio d’inizio di Lazio-Inter, Mkhitaryan si è presentato ai microfoni di Dazn per analizzare il momento della squadra e presentare il match.
Mkhitaryan a Dazn
Oggi dobbiamo fare una bella partita, vincere perché non significa nulla aver vinto il campionato. Dobbiamo essere seri e portare rispetto all'avversario.
Il gol scudetto? Bellissimo, sono più felice per la squadra, per aver raggiunto questo obiettivo, volevo segnare a tutti i costi. Strafelice per questo traguardo, ma dobbiamo andiamo avanti.
Incontro con il Papa? Bell'incontro, bella esperienza, non è da tutti i giorni avere questa opportunità.