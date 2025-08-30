Conferenza Sarri: " Il gioco di Baroni? La Lazio lo scorso anno ha espresso enorme energia"

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno lottare per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e fare dimenticare la dolorosa sconfitta a Como.

Quelle tattiche sono masturbazioni mentali. La Lazio lo scorso anno ha fatto bene finché ha espresso enorme energia e questo va oltre l'aspetto tattico, vediamo se riusciamo a innescare alti livelli di energia, si erano visti segnali nell'amichevole e sono spariti a Como.