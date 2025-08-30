Conferenza Sarri: " Il gioco di Baroni? La Lazio lo scorso anno ha espresso enorme energia"
Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno lottare per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e fare dimenticare la dolorosa sconfitta a Como.
Se c'è qualche principio del gioco di Baroni che può essere riproposto
Quelle tattiche sono masturbazioni mentali. La Lazio lo scorso anno ha fatto bene finché ha espresso enorme energia e questo va oltre l'aspetto tattico, vediamo se riusciamo a innescare alti livelli di energia, si erano visti segnali nell'amichevole e sono spariti a Como.
Sulla qualità nel palleggio a centrocampo
Le partite si possono vincere anche per continuità, non solo per qualità. Con squadre che si chiudono è difficile trovare spazi se manca qualità, bisogna vedere se a livello di quantità si riesce a tenere le squadre in una situazione critica per periodi lunghi della partita. Se poi ti sbilanci sempre di più rischi di finire sotto, vediamo come si può ovviare a questo problema. L'anno scorso ci sono state delle contingenze positive difficilmente ripetibile, le 13 superiorità numerica e i 14 gol da un ragazzo di 38 anni non penso sia ripetibile, lo spero (Pedro, ndr). Sarà sempre più difficile rimanere a questo livello, anche se non ci sono segnali negativi in questo periodo. L'esperienza ci farà venire qualche idea.