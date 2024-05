Il Como è la seconda neopromossa: i lombardi tornano in Serie A dopo 21 anni

Il Como torna in Serie A

Dopo 21 anni, il Como è aritmeticamente promosso in Serie A: decisiva si è rivelata la sconfitta del Venezia sul campo dello Spezia. Alla squadra allenata di Cesc Fabregas è bastato un pareggio con il Cosenza (poteva anche perdere) per sprigionare tutta la gioia del popolo comasco. L'ultima apparizione nella massima categoria è datata stagione 2002/03.

Depositphotos

La classifica di Serie B

Il 38° e ultimo turno di Serie B ha ufficialmente decretato le posizioni finali in classifica delle 20 squadre partecipanti. La settimana scorsa il Parma è ufficialmente stato promosso in Serie A e ha chiuso il campionato con 76 punti. Segue il Como a 73 punti. Ai playoff si sono qualificate: Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia. Ufficialmente retrocesse in Serie C Ascoli, Lecco e FeralpiSalò, con le ultime due che lasciano il campionato cadetto dopo un solo anno. I playout si giocheranno invece tra Ternana e Bari e decreteranno la quarta e ultima squadra che retrocederà.