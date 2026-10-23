Hysaj si allena con l’Empoli Primavera: l’ex Lazio cerca squadra

Elseid Hysaj si sta allenando con la Primavera dell’Empoli mentre cerca ancora una squadra. Il laterale di 32 anni, ex Lazio e Napoli, è tornato nel club che lo lanciò nel calcio italiano. È senza contratto dopo che la possibilità di firmare con il Bologna non si è concretizzata.

Gli allenamenti con la Primavera dell’Empoli

Hysaj, classe 1994, si tiene in forma lavorando con la formazione Primavera dell’Empoli. Per lui è un ritorno nella realtà in cui aveva iniziato a farsi conoscere nel calcio italiano, ai tempi di Maurizio Sarri.

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La possibilità sfumata con il Bologna

Prima di allenarsi a Empoli, Hysaj aveva avuto la possibilità di approdare al Bologna da svincolato. Il club ha però preferito l’esperienza e la versatilità di Matteo Darmian, anche lui senza contratto. L’ex biancoceleste resta quindi alla ricerca di una squadra.

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