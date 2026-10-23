Hysaj si allena con l’Empoli Primavera: l’ex Lazio cerca squadra

Il laterale, 32 anni, è senza contratto dopo che il Bologna gli ha preferito Darmian. Nell’ultima sosta ha giocato con l’Albania.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Elseid Hysaj si sta allenando con la Primavera dell’Empoli mentre cerca ancora una squadra. Il laterale di 32 anni, ex Lazio e Napoli, è tornato nel club che lo lanciò nel calcio italiano. È senza contratto dopo che la possibilità di firmare con il Bologna non si è concretizzata.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Gli allenamenti con la Primavera dell’Empoli

Hysaj, classe 1994, si tiene in forma lavorando con la formazione Primavera dell’Empoli. Per lui è un ritorno nella realtà in cui aveva iniziato a farsi conoscere nel calcio italiano, ai tempi di Maurizio Sarri.

Pubblicità

La possibilità sfumata con il Bologna

Prima di allenarsi a Empoli, Hysaj aveva avuto la possibilità di approdare al Bologna da svincolato. Il club ha però preferito l’esperienza e la versatilità di Matteo Darmian, anche lui senza contratto. L’ex biancoceleste resta quindi alla ricerca di una squadra.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: L’Albania e il percorso con Sarri

Caprile tra Albania e Fifa: passaporto rilasciato, convocazione in dubbio
Kompany sviene dopo l’allenamento: soccorsi al Bayern Monaco