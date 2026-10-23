Hysaj si allena con l’Empoli Primavera: l’ex Lazio cerca squadra
Il laterale, 32 anni, è senza contratto dopo che il Bologna gli ha preferito Darmian. Nell’ultima sosta ha giocato con l’Albania.
Elseid Hysaj si sta allenando con la Primavera dell’Empoli mentre cerca ancora una squadra. Il laterale di 32 anni, ex Lazio e Napoli, è tornato nel club che lo lanciò nel calcio italiano. È senza contratto dopo che la possibilità di firmare con il Bologna non si è concretizzata.
Gli allenamenti con la Primavera dell’Empoli
Hysaj, classe 1994, si tiene in forma lavorando con la formazione Primavera dell’Empoli. Per lui è un ritorno nella realtà in cui aveva iniziato a farsi conoscere nel calcio italiano, ai tempi di Maurizio Sarri.
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La possibilità sfumata con il Bologna
Prima di allenarsi a Empoli, Hysaj aveva avuto la possibilità di approdare al Bologna da svincolato. Il club ha però preferito l’esperienza e la versatilità di Matteo Darmian, anche lui senza contratto. L’ex biancoceleste resta quindi alla ricerca di una squadra.