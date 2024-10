Il Messaggero | Stasera Como-Lazio, gli attaccanti biancocelesti alla ricerca del goal: manca solo a Tchaouna

Tutto pronto per stasera: alle 20:45 allo stadio Senigallia si giocherà a Como-Lazio, una partita più difficile di quanto possa sembrare sulla carta: per la Lazio ci sono i pali o tre punti che, sommati ai 16 racimolati finora, consentirebbero alla Lazio di raggiungerne 19 aggrappandosi al terzo posto della classifica del nostro campionato, superando addirittura la Juventus, reduce dal pareggio di ieri contro il Parma. Anche Fabregas, tenterà la vittoria davanti ai propri tifosi in uno stadio che, per la squadra, rappresenta un fortino di risultati positivi: lariani non perdono in casa, considerando serie A e serie B, da gennaio. Tutti i biancocelesti sono chiamati al goal e al contributo per i tre punti stasera, la rete, però, sarà cercata particolarmente dal reparto offensivo: da Noslin, sostituto di Zaccagni, Isaksen e Tchaouna.

Altra occasione per Noslin: alla ricerca del goal

Dopo il goal a Torino contro i granata dello scorso 29 settembre, Noslin ha segnato anche domenica contro il Genoa, grazie soprattutto alla grande occasione di sostituire il capitano Zaccagni, acciaccato per un virus intestinale, e, quindi, di partire titolare all’Olimpico. Come riporta Il Messaggero, stasera stesso epilogo: Zaccagni assente e nuova possibilità per Noslin. Nel momento in cui il tecnico gli ha chiesto una mano, l’attaccante olandese ha risposto con una grandissima prestazione che vale l’investimento fatto per lui (18 milioni di euro tra base e premi). Baroni ha affermato massima fiducia nei suoi confronti, ma anche consapevolezza che il ragazzo debba crescere molto per mostrare tutte le sue potenzialità.

