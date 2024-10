Rocchi: "Tavares mi ricorda Kolarov". E poi: "Con Baroni mi sarei trovato bene"

Tommaso Rocchi ha giocato nella Lazio dal 2004 al 2013, lasciando un segno importante nella storia del club. Acquistato dall'Empoli nel 2004, Rocchi ha subito mostrato il suo valore realizzativo: durante la prima stagione segnò 13 gol in Serie A, a cui si aggiunsero reti in Coppa UEFA e Coppa Italia. Nei nove anni in biancoceleste, Rocchi collezionò 293 presenze e 105 gol complessivi, diventando uno dei migliori marcatori nella storia del club e ottenendo il ruolo di capitano dal 2008.

Tra i momenti salienti ci sono le sue prestazioni nei derby contro la Roma e i gol decisivi nelle competizioni europee. Ha contribuito anche alla vittoria della Coppa Italia nel 2009 e della Supercoppa Italiana, due trofei vinti durante la presidenza di Claudio Lotito, sotto cui Rocchi divenne una figura di spicco nella Lazio degli anni 2000.

Nelle scorse ore ha parlato a Radio Laziale:

Tavares e la similitudine con Kolarov

Credo che sia un buonissimo giocatore, sta facendo benissimo. Ha grandi qualità a livello fisico e atletico e sta meritando a pieno le prestazioni che fa. Sul paragone tra lui e Kolarov penso che innanzitutto sia giusto aspettare e poi in generale questi paragoni lasciano il tempo che trovano. Kolarov era un grande giocatore di fascia così come lo è Tavares; ora godiamoci il portoghese.

Marco Baroni e la volontà di giocare in una sua squadra

Con lui mi sarei trovato benissimo. La Lazio gioca in maniera dinamica e propositiva, cercando sempre la profondità. Ora conta molto l’agonismo, la determinazione, la corsa. Il ritmo e l’intensità che si richiedono a un attaccante nel calcio moderno si sarebbero sposati bene con le mie qualità.

Il ricordo della Lazio