Il Messaggero | verso Como-Lazio: biancocelesti alla ricerca dei tre punti in trasferta e del record di vittorie

Tutto pronto stasera ore 20.45 allo stadio Senigallia la Lazio affronterà il Como: Baroni contro Fabregas, due nuovi allenatori sulle rispettive panchine che hanno tanta voglia di dimostrare e trionfare. Baroni è artefice, per adesso, di un grande percorso in campionato (16 punti) e in Europa (9 punti), il Como si sta imponendo in campionato con l’impresa salvezza (9 punti) e avrà sicuramente voglia di portare a casa una vittoria davanti ai propri tifosi.

Lazio: alla ricerca della vittoria

Stasera per la Lazio sarà la quinta trasferta del campionato dopo quelle a Udine, Firenze e le due di Torino. Come riporta Il Messaggero, di quattro partite lontano dall’Olimpico, la Lazio ha collezionato solo tre punti contro i granata di Vanoli. Il dato sulle trasferte in campionato, quindi, non sorride ai biancocelesti che dovranno invertire una marcia negativa per tentare di rimanere aggrappati alle posizioni più prestigiose della nostra classifica, stasera, c’è in ballo il terzo posto e 19 punti. Negli ultimi 55 anni solo nelle prime cinque gare esterne del 2015, 2016 arrivarono cinque k.o. in trasferta. Da scardinare la difesa del Como e tutta la squadra che nella propria città, considerando Serie A e Serie B, non perde da gennaio. Per i biancocelesti non ci sono solo in palio i tre punti ma anche un record d’oro, un’impresa che entrerebbe nella storia della Lazio: la settima vittoria consecutiva fra campionato d’Europa. Solo nel 2012-2013 la Lazio di Petkovic era arrivata a 9 successi in 13 gare. Il dato si può superare o eguagliare, sarebbe il perfetto coronamento dell’inizio di stagione della Lazio di Baroni: 6 successi nelle ultime 7 occasioni, 26 goal realizzati, 10 marcatori diversi a segno.

