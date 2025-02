Lazio-Napoli, la decisione definitiva sul settore ospiti: il comunicato

La Lazio ha ritrovato la vittoria davanti ai propri tifosi rifilando cinque gol al Monza: con la sconfitta di ieri della Fiorentina, i biancocelesti restano da soli al quarto posto. In questo mese Baroni potrà sfruttare l'intera settimana per preparare le partite visto l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. Sabato ci sarà la grande sfida con il Napoli attualmente primo in classifica: i biancocelesti sin qui hanno battuto due volte su due la squadra di Conte, Baroni vorrà replicare il tutto. In questi minuti, attraverso un comunicato ufficiale è stata resa pubblica la decisione sulle restrizioni del settore ospiti in occasione della gara di sabato.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica i prezzi che verranno applicati per la vendita dei singoli biglietti della gara di campionato Serie A Enilive Lazio-Napoli, in programma sabato 15 febbraio alle ore 18:00. Come da Ordinanza Prefettizia n. 55767/2925, queste sono le limitazioni che verranno applicate al momento: TIFOSI DELLA LAZIO: - vendita dei tagliandi per tutti i settori: ai residenti nella Regione Lazio senza alcun obbligo della fidelity S.S. Lazio 1900; ai residenti in altre Regioni con obbligo di fidelity S.S. Lazio 1900.

La decisione sul settore ospiti