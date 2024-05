Brocchi: "Coppa Italia? Io ne ho alzate due, il 26 maggio ha reso la Lazio immortale"

Intervenuto durante l'evento Legends Padel, l'ex centrocampista della Lazio Christian Brocchi ha parlato in occasione della finale di Coppa Italia che si giocherà oggi tra Juventus e Atalanta. Brocchi ha ricordato e vittorie del trofeo con la maglia della Lazio, tra cui quella più importante del 26 maggio.

“Ho alzato due Coppe Italia, la prima più speciale per me in quanto è arrivata con una maglia diversa rispetto a quella del Milan. La seconda però è stata fantastica, per ogni tifoso laziale ci ha reso immortali. Siamo orgogliosi di aver vinto un trofeo così importate nel derby contro la Roma.”