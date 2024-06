Abbate: "Baroni sarà l'allenatore della Lazio, scelta coerente con la dimensione del club"

Ormai sembra tutto fatto: con ogni probabilità, Marco Baroni sarà il prossimo allenatore della Lazio.

Alberto Abbate, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha espresso la sua opinione in merito alla scelta della società di puntare forte sull'ex allenatore del Verona. Il malumore della piazza non ha fatto cambiare idea al presidente Lotito, che sembra volersi accontentare di un allenatore che non pretenda troppo né dal mercato né dal punto di vista tattico.

Baroni-Lazio, scelta coerente: le parole di Abbate

Vado controcorrente rispetto all’opinione dominante. Le responsabilità sono chiare, specialmente quelle della società. La verità è che l’unico profilo che la Lazio può permettersi è proprio Baroni. E’ la scelta più coerente in assoluto con la dimensione del club stesso. Qui abbiamo visto allenatori pretendere il massimo e la società non essere in grado di soddisfare le loro richieste. Ecco quindi un profilo diverso, quello di Baroni.

Come cambia il mercato?