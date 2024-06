Lotito sui manifesti: "L'Autorità giudiziaria sta indagando sui responsabili"

Nei giorni scorsi la città di Roma è stata tappezzata da manifesti contro il presidente Lotito. Come si sa, Lotito è senatore di Forza Italia e questo fine settimana ci saranno le elezioni per il Parlamento europeo. I manifesti recitano: “Se voti Forza Italia voti Lotito. Libera la Lazio”, con in alto in bella vista il logo di Forza Italia. Un chiaro, invito a non votare per il partito per non dare un voto, indirettamente, anche al presidente.

Manifesti contro Lotito

Le parole di Lotito sui manifesti

Naturalmente i manifesti non sono piaciuti a Lotito, che ha parlato a Tag24 rivelando che, secondo lui, la contestazione sia stata una vera e propria cabina di regia e di non sapere la motivazione per cui sono stati diffusi. Queste le sue parole.

A scoprire le motivazione ci penserà l’Autorità giudiziaria, prima o poi si saprà. Dietro c’è qualche regista, una cabina di regia. Secondo voi quella roba ha un costo? Hanno un organizzazione per poter affiggere quei manifesti in tutta Roma e provincia? Allora significa che dietro a chi li ha attaccati c’è una cabina di regia. Chi paga? Qual è la finalità? Non so da chi è manovrata, questo ce lo dirà l’autorità giudiziaria che sta indagando.

Lotito svela se ha denunciato l'accaduto