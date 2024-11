Il sindaco Gualtieri parla dello stadio di Lazio e Roma

Mai come adesso gli stadi calcistici nella capitale stanno prendendo seriamente piede. Progetti ed incontri con il comune romano per definire quando mettere la prima pietra per la realizzazione dello stadio di Lazio e Roma. Il primo interpellato è ovviamente il sindaco Roberto Gualtieri. Forse mai come oggigiorno la città di Roma ha avuto un sindaco così aperto e favorevole alla realizzazione dei rispettivi stadi delle società di calcio romane. Gualtieri è infatti intervenuto alla sesta edizione dello Sport Talk Industry parlando in maniera molto concreta sul tema stadio nella capitale.

Le parole del Sindaco sullo stadio della Lazio

L’impiantistica è essenziale per lo sport, stiamo cercando di recuperare un gap importante. Abbiamo rifatto il PalaTiziano, stiamo lavorando per i due stadi di Roma e Lazio e soprattutto sull’arrivo della Metro all’Olimpico. Una stazione a Farnesina permetterebbe di coprire con i mezzi pubblici tutto il Foro Italico. Siamo contenti che ci siano in campo due progetti per la realizzazione degli stadi a Roma. L'interesse della Lazio per la riqualificazione del Flaminio è importante, siamo in attesa della prima tappa e della presentazione del progetto. La possibilità di rigenerare un impianto pubblico abbandonato per noi è una grande occasione e può permettere a Roma di fare un ulteriore salto di qualità.

Gualtieri sull'altro stadio a Roma

Per quanto riguarda il tema stadio il nome caldo e avanzato è quello del Flaminio che riguarda la S.S.Lazio. Anche l'altra società della capitale, l'A.S.Roma sta lavorando per la realizzazione di un suo impianto sportivo. Il sindaco Gualtieri si è infatti espresso anche su questa ipotesi, le sue parole: