Ajax-Lazio, caos caso Amsterdam con 3000 biglietti venduti

La notizia che ieri ha scosso il mondo Lazio porta con sè tante conseguenze. Le prime sicuramente a livello etico. Un gesto simile trova una difficile definizione da poter correlare al fatto. Un'altra questione inevitabile da dover affrontare è la questione logistica. Il popolo laziale aspettava con ansia l'uscita dei biglietti per la trasferta di Amsterdam e per il bel match contro l'Ajax. Il numero è importante, 3000 circa i biglietti venduti ai sostenitori della Lazio e dietro quello che è solamente il lato stadio vi è anche una serie di organizzazioni che portano il tifoso laziale ad avere una probabile perdita economica, vale a dire prenotazioni di hotel o di voli aerei.

La società Lazio si muove concretamente

La S.S.Lazio si sta muovendo in maniera netta e decisa per risolvere la questione quanto prima. Ovviamente alla base di tutto c'è l'altra sponda, quella olandese, tutto deve partire di lì, una volontà reciproca di agire e remare dalla stessa parte. Il timore dell'ambiente Lazio è che da Amsterdam ci sia una reazione dura, un ulteriore muro da alzare che metterebbe la parola FINE sulla trasferta olandese per i supporters laziali. Claudio Lotito ha allacciato immediatamente i contatti con l'ambasciatore ad Amsterdam e lavora concretamente per risolvere la situazione.

L'aiuto potrebbe arrivare dalla Uefa

Indirettamente è arrivato anche il pensiero della Uefa. Il segretario generale della S.S.Lazio, Armando Calveri, ha rilasciato dichiarazioni importanti a Il Corriere della Sera, sottolineando anche quello che è trapelato dalla Uefa, che ha definito disarmata da quanto sta accadendo. La Uefa è la prima a sanzionare episodi legati a temi delicati come il razzismo, anche la società capitolina è stata sanzionata più volte ma questa volta l'ottica in cui viene vista cambia ( da carnefice a vittima ) e proprio la Uefa potrebbe intervenire a favore dei biancocelesti. Non resta che aspettare ed attendere sviluppi.