Il Messaggero | L'iniziativa della Lazio per Flavio e Francesco

Come riportato da Il Messaggero, Claudio Lotito compie oggi 68 anni, di cui quasi 21 alla guida della Lazio, alla vigilia di un match che può valere un traguardo molto importante per la Lazio come la qualificazione alla prossima Champions League 2025/26.

Cragnotti torna a Formello

La gestione Lotito ha portati sì trofei (3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane) ma lo Scudetto nella Capitale sponda Lazio manca dal 2000 conquistato sotto la gestione trionfale di Sergio Cragnotti. Quest'ultimo martedì tornerà a Formello 22 anni dopo nel corso della presentazione del libro “Diluvio e delirio lo Scudetto più incredibile di sempre” di Manuele Baiocchini e Valerio Spina, che saranno affiancati da Claudio Lotito, Sergio Cragnotti, Marco Canigiani ed il tecnico Marco Baroni insieme al capitano Mattia Zaccagni.

La dedica a Flavio e Francesco

Flavio e Francesco - LazioPress

In quella stessa giornata verrà intitolata ai due gemelli Flavio e Francesco Rosci scomparsi pochi mesi fa la nuova biblioteca.