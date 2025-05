Mandas: "Domani sarà una finale. Io e Ivan come fratelli, se penso ai portieri del passato…"

La Lazio domani avrà tra le mani un'altra occasione per indirizzare verso il meglio la stagione con la possibilità di staccare la Juventus dell'ex Tudor in classifica. Il tifo laziale è carico per supportare la squadra di Baroni e la Curva Nord ha in serbo una nuova scenografia che accompagnerà l'ingresso delle squadre in campo. La cosa certa è che domani alle 18:00 ci si gioca un'importante fetta per la qualificazione alla nuova Champions League.

Christos Mandas ha presentato la gara di domani tra Lazio e Juventus al match program dei canali ufficiali del club.

Scontro diretto per la Champions, c'è la Juventus. Come si prepara questa partita?

Sarà una finale, come le altre due gare che mancano. Sarà importante vincere, anche grazie all'aiuto dei nostri tifosi. Siamo pronti per questa partita.

Tante squadre in corsa per l'Europa, in un campionato incerto fino all'ultimo.

Tutte le partite da qui alla fine del campionato saranno difficili, dovremo fare del nostro meglio. Penseremo a una gara alla volta, a partire dal big match contro la Juventus.

Ti aspettavi di crescere così tanto in appena un anno?

Sono felice, essere qui è un sogno. Ogni giorno lavoro per dare il massimo. La Lazio è una grande squadra e voglio rimanerci a lungo.

