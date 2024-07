Stengs conferma l'interesse della Lazio: "Ma per adesso..."

La Lazio, da diverse settimane, è al lavoro per chiudere un trequartista. Diversi i nomi sondati: da Samardzic a Stengs, con l'olandese che sembrava essere in pole per sostituire Luis Alberto, poi la frenata. I contatti tra le parti erano arrivati a un punto morto, ma la distanza con l'Udinese per Samardzic .embed-comment-icon { display:inline-block; width:20px; height:20px; background-color:transparent; background-repeat:no-repeat; background-size:20px; background-position:center; transition:background .1s ease-in; position:relative; top:5px; background-image:url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%27%20viewBox%3D%270%200%2020%2020%27%3E%3Cpath%20d%3D%27M5%202h9q.82%200%201.41.59T16%204v7q0%20.82-.59%201.41T14%2013h-2l-5%205v-5H5q-.82%200-1.41-.59T3%2011V4q0-.82.59-1.41T5%202z%27%20fill%3D%27%2382878c%27%2F%3E%3C%2Fsvg%3E") } @media screen and (min-width: 481px) { .slyvi-news-embed-wrapper img { max-width: 250px; } } CdS | Stengs torna di moda: Lotito riallaccia i contatti La Lazio continua a interessarsi a Stengs. Il club biancoceleste ha rinnovato i contatti con il Feyenoord per il centroc...

Calvin Stengs

Il Fayenoord richiede poco meno di 15 milioni per fare partire l'olandese, ma la Lazio non è ancora riuscita a trovare l'accordo perché l'offerta recapitata a Rotterdam è stata sempre a ribasso. Il giocatore ha accettato la destinazione e si trasferirebbe di buon grado in Serie A, un campionato sicuramente più competitivo dell'Eredivisie.

Intanto, lo stesso giocatore ha confermato la trattativa ai microfoni di ESPN: intervenuto nel post partita dell'amichevole con l'FC Dordrecht (vinta 4-0), il trequartista ha rilasciato una breve dichiarazione in merito al suo futuro. Stengs, alla domanda del giornalista che gli ha chiesto dell'interesse da parte della Lazio, ha risposto così:

Quali sono i tuoi piani futuri? Ho letto che su di te c'è la Lazio

È vero, ma ancora niente di concreto. Sono contento di essere al Feyenoord. Sono lì solo da un anno, quindi vedremo cosa accadrà

Il video dell'intervista: