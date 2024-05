Monza-Lazio, Tudor sostituisce Zaccagni alla mezz'ora dopo il cartellino giallo: l'episodio

Si sta giocando la sfida tra Monza e Lazio, con la squadra biancoceleste che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 0-1, grazie alla rete del Capitano Ciro Immobile.

Al 15esimo minuto di gioco, Mattia Zaccagni ha subito il primo cartellino giallo della partita da parte dell'arbitro Pairetto, dopo un intervento in ritardo sul calciatore del Monza Birindelli. Successivamente, dopo qualche intervento di troppo, l'esterno numero 20 biancoceleste viene sostituito da mister Igor Tudor alla mezz'ora di gioco, con Nicolò Casale che è entrato al suo posto.

Zaccagni, come raccontato durante il match dal bordocampista di Dazn, non ha preso bene la sostituzione: non si è fermato in panchina, verso la quale ha scagliato una bottiglietta d'acqua, rientrando subito negli spogliatoi.