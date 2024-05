PAGELLE MONZA-LAZIO | Non basta il ritorno di Ciro e la garra di Vecino: Cataldi e Casale disastrosi

Le pagelle di Monza-Lazio

Mandanda 6 - Non può nulla sui due gol, anzi, in occasione della prima rete del Monza compie anche un grande intervento.

Patric 6 - Attento ma non impeccabile, a tratti un po' in affanno come tutta la retroguardia.

Romagnoli 5,5 – Soffre molto la fisicità del suo diretto concorrente, Djuric, che infatti segna una doppietta.

Dal 32' Casale 4,5 - Entra nel primo tempo per sostituire l'infortunato Zaccagni, dopo pochi minuti prende anche lui il giallo. Tiene in gioco Djuric in occasione del primo gol e si fa sovrastare dallo stesso sul gol del pareggio del Monza.

Hysaj 5,5 - Anche lui in totale balia dell'avversario, soprattutto di Colpani. Sbaglia anche qualche passaggio in fase offensiva.

Dall'82' Pedro SV

Zaccagni 5,5 - Punito da Tudor per l'atteggiamento, si fa ammonire nei primi minuti e rischia più volte la doppia sanzione dopo alcuni contrasti ruvidi. Il tecnico sceglie di privarsene prima della fine del primo tempo.

Guendouzi 5,5 - Non il solito Guendo, poco cattivo ed incisivo, apparso spaesato.

Kamada 6,5 - Buona prestazione del giapponese, che a centrocampo lotta e recupera palloni. Sua la botta pazzesca da fuori che scaturisce il primo gol di Immobile. Calato nel secondo tempo, come tutta la squadra.

Marusic 5,5 - Nessun lampo, poco propositivo in avanti. Statico e passivo come il resto dei compagni.

Felipe Anderson 5,5 - Per niente pericoloso lì davanti, buon avvio di gara ma si spegne quasi subito.

Dal 64' Cataldi 4 - Un disastro il suo ingresso in campo. Perde un pallone banalissimo a centrocampo che porta al momentaneo 1-1 del Monza. In avanti prova a verticalizzare sul nulla, non guardando i propri compagni.

Dal 64' Vecino 8 - Entrato per dare maggiore copertura e fare legna, e invece segna il gol del momentaneo vantaggio biancoceleste. Ci crede sulla palla persa dal Monza e insacca una rete purtroppo vana.

Luis Alberto 6 - Cerca più volte l'intesa con Immobile in avanti, qualche pallone poco preciso in profondità e anche lui poco incisivo in attacco.

Dal 64' Castellanos 5,5 – Non si rende pericoloso, ma è difficile ricevere palloni. Lasciato solo e servito poco, perde anche un brutto pallone in uscita.

Immobile 8 - Torna al gol dopo 80 giorni, bravo a capitalizzare il tiro di Kamada ribattuto. Corre e si propone come ha sempre abituato tutti.

La pagella di Tudor

All. Tudor 5 - Squadra passiva e statica, che effettua solo 5 tiri in porta nell'arco dei 90 minuti. Reparti slegati, pressing portato male, e calo di concentrazione da parte di tutti. Dubbi sui cambi, a partire dalla gestione di Zaccagni, all'ingresso di Cataldi. Due mosse che hanno pagato in negativo.